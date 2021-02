Godzilla vs Kong: quanto sarà cresciuto King Kong nel nuovo film?

Nell’attesissimo monster movie Godzilla vs Kong il gigantesco primate King Kong e il Re dei Mostri Godzilla saranno i protagonisti di furiosi scontri corpo a corpo.

È possibile che questi due esseri giganteschi possano affrontarsi senza che nessuno di loro possa avere timore reverenziale per l’altro? A tal proposito giova ricordare che, nelle numerose pellicole in cui sono apparsi questi due iconici mostri, abbiamo assistito ad un continuo variare delle loro rispettive dimensioni, spesso in favore del mitico Kaiju.

Nel film del 1933, in cui lo abbiamo visto per la prima volta, Kong ha raggiunto un’altezza di circa 10 metri, per poi crescere a dismisura nel remake del 1976 prodotto da Dino De Laurentiis, dove la sua altezza è arrivata a quota 45 metri. Anche nella versione Toho del 1954 il primate è stata rappresentato con un’altezza di circa 45 metri, e questo solo per pareggiare quella dell’amico/nemico Godzilla (Il Trionfo di King Kong), per poi essere rimpicciolito nel 1965 in King Kong – Il gigante della foresta. In seguito il gorillone è tornato a mutare le proprie dimensioni nella pellicola del 2005 di Peter Jackson, qui infatti la sua altezza è stata calcolata in circa 8 metri.

Non va dimenticato che la stessa sorte è toccata spesso anche al mitico “Lucertolone Preistorico” (qui siamo facilitati nella descrizione da una interessante infografica, già oggetto di un nostro precedente articolo, in cui vengono rappresentate le varie altezze): nella versione Toho ed in quella Legendary Pictures le dimensioni sono variate rispettivamente da un’altezza massima di 118,5 metri ad una di 108 metri.

Tornando al franchise noto come MonsterVerse, va considerato che l’altezza di King Kong in Kong: Skull Island è stata valutata in 30 metri, e che la sua crescita è stata esponenzialmente aumentata, proprio per la battaglia con Godzilla che vedrà la luce in Godzilla vs Kong. Nell’ultime clip diffuse è possibile apprezzare i due animaloni con altezze del tutto simili, e quindi entrambi sopra i 100 metri. Cresceranno ancora in futuro?

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 26 marzo 2021.