Oscar 2022: probabile la presenza di più conduttori alla cerimonia

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022, giunti dunque alla loro 94a edizione, è ancora in fase di allestimento visto e considerato che la situazione pandemica tuttora in corso rende tutto più problematico. Quello che potrebbe essere probabile, però, è che potrebbero esserci più conduttori.

Sebbene il presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment Craig Erwich avesse ribadito giorni fa che quest’anno ci sarebbe stato un solo presentatore, sembra invece che l’Academy sia intenzionata a chiamare più conduttori e alcuni nomi sono già trapelati, tra cui Maya Randolph, Amy Poehler e Tina Fey, ma anche il trio Steve Martin–Martin Short–Selena Gomez protagonista della serie Only Murders in the Building.

L’Academy avrebbe contattato molti altre personalità di Hollywood le quali, però, sono impegnate con le riprese di un film (come Dwayne Johnson e Kevin Hart) o impegnate con la promozione (è il caso di Tom Holland protagonista di Uncharted).

Nulla di sicuro al momento, anche se l’ultima parola, in ogni caso, spetta all’Academy, al produttore Will Packer e all’ABC. Il 2022 sarà dunque l’anno del ritorno – o un tentativo in tal senso – allo sfarzo e al glamour pur nel rispetto delle norme? Staremo a vedere…

Ricordiamo che gli Oscar verranno assegnati il 27 marzo mentre le nomination saranno annunciate l’8 febbraio.