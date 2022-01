Ero in guerra ma non lo sapevo: il film con Francesco Montanari in arrivo negli UCI Cinemas

Dal 24 al 26 gennaio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Ero in guerra ma non lo sapevo, il film con Francesco Montanari e Laura Chiatti diretto da Fabio Resinaro e distribuito da 01 Distrubution.

Ero in guerra ma non lo sapevo: sinossi

Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari), un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che gli viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più invasive, lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura.

Ero in guerra ma non lo sapevo racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado, vive una profonda crisi famigliare che si “ricompone” solo dopo la sua morte, avvenuta per mano di sedicenti rivoluzionari.

Ero in guerra ma non lo sapevo

Ero in guerra ma non lo sapevo é un film diretto da Fabio Resinaro, con Francesco Montanari e Laura Chiatti, una produzione Eliseo Multimedia e Rai Cinema.

Il film é ispirato al libro “Ero in guerra ma non lo sapevo” di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi, edito da A.CAR Edizioni.

Il film uscirà nelle sale italiane il 24, 25, e 25 gennaio 2022.