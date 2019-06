Non esiste ancora l’ufficialità, ma la saga Halloween pare non sia pronta a fermarsi, con un nuovo capitolo pronto già per il prossimo anno.

Reduce da un incasso di oltre 250 milioni di dollari, a fronte di un budget da 10 milioni, Halloween lo scorso anno è riuscito ad ottenere l’approvazione del pubblico e quella della critica, portando la produzione a spingere per ottenere molto presto un nuovo sequel.

Fino ad oggi, però, a parte qualche voce in giro per il web, l’ufficialità dell’avvio della produzione di Halloween 2 non è arrivata. A tal proposito questa notte Collider ha riportato la notizia che Universal Pictures avrebbe fissato una data di rilascio per il 16 ottobre 2020.

La fonte ha aggiunto anche che Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak sarebbero pronti a tornare nel cast, così come David Gordon Green in cabina sia di sceneggiatura che di regia.

Come abbiamo aperto questo nostro aggiornamento… attendiamo solo l’ufficialità.