L’uscita cinematografica di Spider-Man: Far From Home è sempre più vicina, pertanto la campagna promozionale continua a sfornare contenuti interessanti ogni giorno.

Questa notte, direttamente dal mercato cinese, diamo uno sguardo ad un nuovo poster che vede protagonista la strana coppia formata da Spider-Man e Mysterio. Nemici da sempre nei fumetti, in tutti i video finora apparsi in rete, i due personaggi sono stati pubblicizzati come alleati contro gli Elementali. Quale sarà il risvolto reale relativo al loro rapporto nel film? Non resta che attendere l’uscita del film al cinema.

Spider-Man: Far From Home è stato diretto da Jon Watts. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Remi Hii.

Ecco la sinossi. Peter Parker e i suoi amici si recano in Europa per le vacanze estive. Il gruppo, però, faticherà a rilassarsi, Peter dovrà accettare ad aiutare Nick Fury a venire a capo del mistero di alcune creature che stanno causando disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale Usa il 2 luglio 2019. In Italia l’10 luglio.