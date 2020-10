Come da promessa la Disney ha diffuso questa notte un nuovo spettacolare promo dalla seconda stagione di The Mandalorian, la serie Star Wars in arrivo su Disney+.

Nel video – della durata di un minuti – il mandaloriano (interpretato da Pedro Pascal) lascia intuire il trend della nuova stagione, tra inseguimenti iper spettacolari ed i nuovi gadget da combattimento (tra cui il mitico jetpack indossato da Boba Fett nella saga originale Star Wars).

Trovate il video in fondo alla pagina, e ricordiamo che la messa in onda della seconda stagione è attesa dal 30 ottobre su Disney+.

THE MANDALORIAN

PRODUZIONE : Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez

CAST : Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce), Michael Biehn, Rosario Dawson, Timothy Olyphant.

TRAMA: Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il crollo dell'Impero Galattico

IN ONDA : La seconda stagione dal 30 ottobre 2020 su Disney+

: La seconda stagione dal 30 ottobre 2020 su Disney+ RINNOVI: La terza stagione è stata confermata.

IL PROMO DI THE MANDALORIAN 2

Il nuovo capitolo ha inizio. La nuova stagione di #TheMandalorian è disponibile dal 30 Ottobre in streaming su #DisneyPlus. pic.twitter.com/g5uvZkrrNr — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) October 20, 2020