Raya and the Last Dragon: Il primo poster, domani il trailer

Nella giornata di domani sarà diffuso il primo trailer di Raya and the Last Dragon, ma nell’attesa Disney ha rilasciato il poster.

Il lancio mondiale del nuovo film Disney Animation è atteso per marzo 2021, ma allo stesso modo va ricordato che si tratta del primo film Disney ad essere realizzato da remoto a causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito l’industria hollywoodiana.

Raya and the Last Dragon

PRODUZIONE : Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation.

: Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation. CAST VOCALE : Cassie Steele, Awkwafina.

: Cassie Steele, Awkwafina. TRAMA : La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

: La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 21 marzo 2021.

IL POSTER