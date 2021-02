The Cw ha da poco diffuso un nuovo poster da Walker, il reboot della nota serie tv con protagonista Jared Padalecki.

Il nuovo poster arriva in rete quasi in corrispondenza della notizia relativa al rinnovo per una seconda stagione confermato da The Cw. Ricordiamo che la messa in onda americana dei primi episodi di Walker è stata lo scorso 21 gennaio. Potete trovare il nuovo poster qui di seguito:

WALKER

Nel ruolo di sceneggiatrice e produttrice esecutiva è stata scelta Anna Fricke, con lo stesso Padalecki coinvolto come produttore in collaborazione con Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback. Nel cast con Jared Padalecki anche Lindsay Morgan, Jeff Pierre, Keegan Allen, Mitch Pileggi, e Molly Hagan. Questa di seguito la trama:

TRAMA: Cordell Walker (Padalecki), è un vedovo e padre di due figli che ha un proprio codice morale, quindi ritorna a casa ad Austin, dopo essere stato impegnato in una missione sotto copertura. Qui scopre che la situazione è più complicata a casa. Cordell cercherà di riallacciare i rapporti con i figli, affrontare molte liti in famiglia, e trovare inaspettatamente dei punti in comune con la sua nuova partner sul lavoro, Micki (Lindsey Morgan), una delle prime donne nella storia di Texas Rangers, oltre a iniziare a sospettare che la morte della moglie sia legata a qualcosa di più sospetto rispetto a quanto previsto.

Walker sarà su The CW dal 21 gennaio 2021. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione.