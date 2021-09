Un nuovo coloratissimo poster dalla seconda stagione di Stargirl

The CW ha diffuso in rete il nuovo coloratissimo poster destinato alla campagna promozionale della seconda stagione di Stargirl, la serie tv tratta dai fumetti DC Comics.

Con una terza stagione già confermata dal network qualche mese fa, Stargirl 2 è partito lo scorso 10 agosto e sta raccogliendo una buona accoglienza da parte del pubblico americano. Il nuovo poster, a tal proposito, tiene in considerazione la presenza di nuovi personaggi quali Dr. Mid-Nite, Wild Cat, Eclipso, Hourman e Shiv. Trovate il poster in fondo alla pagina.

STARGIRL

PRODUZIONE: Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da Geoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions. CAST: Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Jake Austin Walker, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Neil Jackson e Christopher James Baker, Nick Tarabay, Jonathan Cake, Ysa Penarejo. DISTRIBUZIONE: Dal 10 agosto 2021 su The Cw. La serie è stata confermata per una terza stagione.

TRAMA SERIE: La serie racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.