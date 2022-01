Nuovi sequel dopo Jurassic World – Il Dominio? Ecco la risposta di Frank Marshall

L’estate 2022 vedrà l’arrivo di Jurassic World – Il Dominio nelle sale di tutto il mondo, ma ciononostante i fan della saga Jurassic Park continuano a chiedersi si tratterà della fine del franchise.

In una recente intervista con SlashFilm, il produttore della saga Frank Marshall si è ritrovato a parlare del dopo Jurassic World – Il Dominio, svelando indirittamente l’arrivo di nuovi film nel futuro del franchise. Nel particolare Marshall ha confermato che la nuova trilogia partita nel 2015 con Jurassic World avrà una conclusione naturale con Il Dominio (Dominion), ma allo stesso tempo che si lavora attivamente per dare vita in futuro a nuove storie ambientate nel mondo giurassico portato al cinema per la prima volta nel 1993 da Steven Spielberg.

“Credo che “Il dominio” chiuderà la trilogia, ma non intendiamo adagiarci sugli allori. Ci metteremo comodi e decideremo quale sarà il futuro. Abbiamo una serie splendida, “Nuove avventure”, su Netflix e ovviamente vogliamo realizzare film belli di qualità con storie fantastiche e registi e sceneggiatori in gamba, ma di certo intendiamo fare di più nel mondo “giurassico”.“

Detto questo, ricordiamo che nei giorni scorsi è arrivata una sorta di conferma ufficiale secondo cui la saga Jurassic World non avrà nel futuro prossimo un adattamento live action in televisione.

JURASSIC WORLD – IL DOMINIO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. La colonna sonora sarà curata da Michael Giacchino. Tra i produttori anche Frank Mashall. CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dall’10 giugno 2022. Anche in Italia da Giugno 2022.

TRAMA: Sulla trama di Jurassic World: Dominion c’è ancora mistero, dal punto di vista della collocazione temporale è certo però che sarà ambientato qualche tempo dopo gli avvenimenti apprezzati in Jurassic World: Il Regno Distrutto.