Un nuovo promo da Top Gun: Maverick durante l’AFC Championship

Posted on

Il 2021 sta per concludersi. Abbiamo auspicato che, dopo un disastroso 2020, quest’anno potesse essere l’anno della rinascita. E così è stato, anche se solo in parte. Il cinema, però, c’è e per il 2022 la lista dei film più attesi è corposa a cominciare da Assassinio sul Nilo passando per Top Gun – Maverick