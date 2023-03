Due nuovi registi per la serie Star Wars: The Acolyte

Il team registico legato al prequel della saga Star Wars dal titolo The Acolyte si è arricchito con due nuovi filmmaker.

Secondo un aggiornamento proveniente da Comic Book, infatti, Kogonada e Alex Garcia Lopez sono stati scelti per affiancare Leslye Headland alla regia degli episodi della prima stagione di The Acolyte. Se Garcia Lopez si è già fatto strada nel cuore dei fan Marvel con la regia di alcuni episodi di Daredevil, per Kogonada si tratta del primo vero banco di prova dopo l’ottimo risultato ottenuto con After Yang.

Le riprese della serie prequel si stanno già tenendo nel Regno Unito con la Headland in cabina di regia, chiaramente le due new entries si aggregheranno al gruppo appena possibile.

STAR WARS: THE ACOLYTE

The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

NEL CAST Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Charlie Barnett, Manny Jacinto, Rebecca Henderson e Dean-Charles Chapman. La filmmaker Leslye Headland si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner. Tra i registi impegnati spazio per Kogonada e Alex Garcia Lopez. Nel team della produzione ci sono anche Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef.

La serie sarà distribuita su Disney+.