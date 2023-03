Walt Disney Studios ha condiviso con la rete il primo trailer di La Casa dei Fantasmi (Haunted Mansion), il nuovo film ispirato alla celebre attrazione di Disneyland.

Con un occhio alle famiglie, chiaramente il target di riferimento di una pellicola come questa, la Disney con il nuovo Haunted Mansion mette insieme un cast di grande spessore ed un prodotto ricco di effetti visivi con l’obiettivo di avviare – se possibile – un nuovo franchise in pieno stile Pirati dei Caraibi (altro franchise ispirato alle attrazioni di Disneyland). Riusciranno i produttori a rendere tale questa missione? Beh, sarà solo il botteghino a dirlo.

Qui di seguito il trailer (in italiano), mentre in fondo alla pagina il nuovo poster.

I fantasmi sono di casa. Guardate il nuovissimo teaser trailer de La Casa dei Fantasmi, in apparizione prossimamente al Cinema. pic.twitter.com/U9uPJjUksQ — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) March 2, 2023

LA CASA DEI FANTASMI

Il nuovo Haunted Mansion arriverà al cinema attraverso la regia di Justin Simien (Dear White People, Bad Hair), con Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) in cabina di produzione con la Rideback. Nick Reynolds sarà invece il produttore esecutivo. Katie Dippold sta attualmente scrivendo la sceneggiatura.

Gli altri attori presenti al momento nel cast sono LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis nei panni di Madame Leota e Jared Leto in quelli di Hatbox Ghost. Anche Winona Ryder, Dan Levy e Hasan Minhaj appariranno nel nuovo film.

La trama, ovviamente, prenderà ispirazione dalla famosa attrazione Disneyland, e verterà su una famiglia che si trasferisce all’interno della celebre casa stregata. In passato La Casa dei Fantasmi è già approdato al cinema per la regia di Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little), in quell’occasione la star del film fu Eddie Murphy. Il rilascio cinematografico è previsto per il 28 luglio 2023.

IL NUOVO POSTER