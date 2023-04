La serie prequel del romanzo dell’orrore “IT” dal titolo Welcome to Derry sta iniziando in questi giorni a conoscere il suo cast.

Quest’oggi Deadline, infatti, ha riferito che HBO Max porterà nel cast della serie Jovan Adepo (Babylon), Taylour Page (Zola), Chris Chalk (Perry Mason) e James Remar (Megalopolis). Per nessuno dei quattro attori al momento è nota la natura del ruolo. In aggiunta, nei giorni scorsi Bill Skarsgard (l’attore che ha interpretato il temibile Pennywise nei due film IT diretti da Andy Muschietti) ha fatto sapere di non essere coinvolto nel progetto.

WELCOME TO DERRY

Il regista di IT “Andy Muschietti” si occuperà di dirigere alcuni episodi, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) sarà coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails) Lo show è stato ordinato da HBO MAX. NEL CAST Jovan Adepo, Taylour Page, Chris Chalk e James Remar.

Sulla trama di Welcome to Derry non ci sono ancora molti dettagli, ma secondo indiscrezioni potrebbe essere ambientata negli anni sessanta precedendo così gli eventi narrati nel film del 2017 IT: Capitolo Uno. Ad ogni modo questa nuova serie andrà ad espandere l’universo narrativo firmato dal Stephen King nel suo iconico romanzo dell’orrore.