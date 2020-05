Nuovi aggiornamenti positivi dal cinecomic Spawn

Il produttore Jason Blum è tornato finalmente a parlare del tanto sospirato film incentrato sul suo Spawn.

Intervistato da ComicBook sull'argomento, il celebre produttore ha tenuto a ribadire che il progetto Spawn è più vivo che mai. Blum ha spiegato che in questo periodo si è lavorato intensamente, e non solo riguardo la sceneggiatura.

Senza fare molti giri di parole, Blum ha rivelato che il casting in questi giorni potrebbe regalare grandissime soddisfazioni, con una sorpresa clamorosa per i fan. Nel particolare il fumettista ha spiegato che il mese scorso la produzione non è riuscita a chiudere una trattativa con un grosso attore hollywoodiano, ma che il nome in ballo in questo periodo è ancor più importante. Ovviamente Blum ha evitato di rivelare l'identità dell'attore/attrice in questione.

Come spiegato da Blum, questo nuovo attore/attrice non andrà a sostituire Jamie Foxx, il quale resta assolutamente confermato.

SPAWN

PRODUZIONE: Spawn è nato dalla matita di Todd McFarlane e pubblicato grazie a Image Comics. Nel 1997 è finalmente giunto al cinema in una pellicola poco apprezzata dalla critica, ma che ha contribuito a rendere ancora di più Spawn, un personaggio amato dai propri fan.

Questa la descrizione dei poteri di Spawn:

Spawn è un essere molto potente. Il suo corpo è composto di una sostanza chiamata “necroplasma”, che si autorigenera, ed è fondamentalmente la sua fonte d’energia. La sua armatura, che è senziente e che può proteggerlo anche se privo di sensi, gli conferisce facoltà fisiche superumane e teletrasporto. Il livello di forza fisica di Spawn è tale da permettergli di alzare un intero edificio. Spawn può far uso anche delle abilità che ha acquisito durante il suo addestramento militare nel combattimento corpo a corpo e nell’uso delle armi da fuoco di ogni genere ed esplosivi. L’armatura è dotata di varie armi naturali incorporate nella sua stessa struttura, come ad esempio delle catene estensibili poste all’altezza del petto e della cintura, le quali possono modificare la loro forma sfoderando lame e spuntoni in vari punti. L’armatura può permettergli anche di mutare forma in creature mostruose. Inoltre Spawn dispone di un mantello demoniaco che gli consente di volare e planare, mimetizzarsi perfettamente con qualsiasi fondale e assumere svariate forme di consistenza differente, dal normale tessuto al cemento armato. Infine Spawn è in grado di emettere e controllare il fuoco demoniaco e raggi d’energia e può manipolare e assorbire qualunque fonte d’energia.

Spawn sarà scritto e diretto da Todd McFarlane. La Blumhouse Productions produrrà il film. Nel cast Jamie Foxx, Jeremy Renner.