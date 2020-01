Noah Mills nel cast di The Falcon and the Winter Soldier

L'attore Noah Mills è ufficialmente entrato nel cast di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel.

La conferma dell'ingaggio è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. La fonte non ha svelato quello che sarà il ruolo a lui assegnato. Noah Mills è noto per aver partecipato a The Enemy Within, e The Brave.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.