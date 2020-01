Ewan McGregor rassicura i fan sulla serie tv Obi-Wan Kenobi

L'attore Ewan McGregor è tornato a parlare della serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi, e lo ha fatto per rassicurare i fan dopo le ultime preoccupanti novità.

Interpellato sull'argomento, Ewan McGregor ha rassicurato i fan della saga Star Wars, svelando che si tratta di un piccolo incidente di percorso che non cambierà i piani della Lucasfilm.

Gli script sono davvero buoni. Vogliono migliorarli e hanno spostato la produzione al prossimo anno. Non è così drammatico come sembra. Andremo in onda nello stesso periodo già annunciato

Come già anticipato nel nostro precedente aggiornamento, la Lucasfilm non è sembrata tanto soddisfatta degli script firmati da Hossein Amini, pertanto ha richiesto del tempo in più per migliorarli, magari attraverso l'ingaggio di un nuovo sceneggiatore.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.