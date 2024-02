Night Swim, recensione del film horror di Bryce McGuire

Esce oggi nei cinema Night Swim, il film horror scritto e diretto da Bryce McGuire – autore del prossimo film in uscita Baghead– sul mistero di una piscina maledetta che farà vivere un incubo senza fine alla famiglia di un ex giocatore di baseball interpretato da Wyatt Russell. Vi presentiamo la nostra recensione.

Tratto dall’acclamato omonimo cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire, Night Swim vede nel cast la presenza di Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, e Gavin Warren.

Night Swim: la trama.

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray (Wyatt Russell) convince Eve (Kerry Condon) che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.

Se possedete qualche trauma infantile dipeso dalle acque profonde, probabilmente Night Swim non è il film (terapeutico) che fa per voi.

Sono anni che la cinematografia thriller e horror ci fanno notare che le acqua profonde non sono un posto dove poterci sentire a nostro agio, neanche se sono presenti dentro l’abitazione che abbiamo scelto come la nostra nuova casa dove poter scrivere una nuova storia famigliare.

É tutto qui in Night Swim, una storia probabilmente già scritta sommariamente e alquanto prevedibile per lo spettatore che potrebbe sussultare solo in un paio di occasioni per poi prevedere le sventure che accadranno alla famiglia Waller.

Da sempre la famiglia Waller trasloca seguendo la carriera di Ray, giocatore di baseball professionista che, a causa di una malattia degenerativa deve abbandonare la sua carriera. L’obiettivo ora è trovare un’abitazione che non sembri una prigione ospedaliera per lui e possa diventare un nuovo inizio per Eve, e i loro figli Izzy e Elliot.

La scelta cade su questa bellissima abitazione che include una piscina, ottimo mezzo per aiutare i ragazzi a socializzare con i coetanei e sfruttabile per la riabilitazione di Ray. La piscina si dimostra essere miracolosa per la ripresa di Ray eppure, c’è un costo da pagare: le acque miracolose esaudiscono un desiderio prendendosi in cambio una vita. E chi sacrificherà la famiglia Waller per dare la possibilità a Ray di ritornare a battere?

Night Swim scava la sua narrazione anche dalle più antiche storie mitologiche come quella nordica del pozzo dei desideri in cui Odino sacrificò un suo occhio per ottenere l’onniscienza. Ricordandoci come il desiderio è unicamente un atto egoistico che ha ripercussioni letali e ci si può liberare unicamente col sacrificio personale.

Bryce McGuire analizza l’animo umano di Ray portandolo ad un bivio: essere un giocatore professionista o un buon padre. La vera narrazione horror sta più nell’indagare sulla propria identità piuttosto che nelle presenza misteriosa che sprigionano quelle acque.

La tensione in Night Swim è portata avanti dalle inquadrature ampie dentro e fuori la piscina per poi stringersi sui volti delle sue vittime, ma a parte qualche minimo sobbalzamento potreste rischiare di addormentarvi durante la visione.

Night Swim, scritto e diretto da Bryce McGuire è disponibile a partire dal 22 febbraio nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures.

Night Swim Regista: Bryce McGuire Data di creazione: 2024-02-22 19:15