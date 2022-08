Anche Nick Offerman nel cast di Mission: Impossible 8

Continua a crescere il cast di Mission: Impossible 8, o come sempre si intitolerà “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two.

Approfittando del nutrito seguito su Twitter, infatti, il regista Christopher McQuarrie ha confermato l’ingresso nel cast di Nick Offerman (Parks and recreations), ma anche di Janet McTeer (Ozark). I ruoli affidati ai due attori non sono stati ancora confermati. Nei giorni scorsi anche Holt McCallany è entrato nel cast, trovate a questo indirizzo il nostro aggiornamento.

Le riprese dell’ottavo capitolo, intitolato in via non definiva Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two sono attualmente in corso, e vedranno i ritorni nel cast di tre new entries ingaggiate per il settimo capitolo come Hayley Atwell, Shea Whigham e Pom Klementieff. I due film sono stati rinviati da Paramount Pictures al 14 luglio 2023 il settimo capitolo ed al 28 giugno 2024 l’ottavo.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE

Il film è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. NEL CAST Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis. AL CINEMA nelle sale Usa dal 14 luglio 2023.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART TWO

Il film è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo è stato prodotto in contemporanea con Mission: Impossible 7 e verrà distribuito in secondo momento. NEL CAST Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Holt McCallany, Nick Offerman, Janet McTeer. AL CINEMA nelle sale Usa dal 28 giugno 2024.