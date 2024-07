New Line fissa la data d’uscita di The Conjuring 4

New Line Cinema ha finalmente scelto la data d’uscita di The Conjuring 4, nuovo capitolo della saga nota come “ConjuringVerse“.

Il the Hollywood Reporter, infatti, ha confermato che lo studios ha fissato per il 5 settembre 2025 la data d’uscita di quello che viene considerato il capitolo finale del filone principale della saga incentrata sui demonologi Ed e Lorraine Warren. Il film verrà diretto, come già noto, da Michael Chaves.

Chaves è oramai divenuto un pilastro del ConjuringVerse, di fatto, dopo “The Conjuring: Per ordine del diavolo“, ha anche diretto lo spin-off “The Nun 2” lo scorso anno. La sceneggiatura di The Conjuring 4 (al momento titolo chiaramente ufficioso) è stata firmata, invece, da David Leslie Johnson-McGoldrick.

Nessun dettaglio su The Conjuring 4 è stato al momento svelato. James Wan – con la sua Atomic Monster – tornerà in cabina di produzione, così come il produttore storico Peter Safran. Nel cast dovrebbero tornare, come è giusto che sia, Patrick Wilson e Vera Farmiga nei loro iconici ruoli di Ed e Lorraine Warren.

La fortunata saga horror, come noto, prende ispirazione dai racconti della vera coppia di demonologi Ed e Lorraine Warren. Il film primo film “The Conjuring” è stato diretto da James Wan nel 2013, ed ha incassato 320 milioni di dollari a fronte di un budget da soli 20 milioni. Nel complesso il ConjuringVerse ad oggi ha totalizzato un incasso di oltre 2 miliardi di dollari, tra i tre capitoli di “The Conjuring“, i tre spin-off su “Annabelle“, i due di “The Nun” e “La Llorona“.

