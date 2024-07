Shrek 5 è ufficiale, il film animato uscirà nel 2026

Dopo tanto chiacchierare, DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno ufficializzato la realizzazione di Shrek 5.

Divenuto uno dei prodotti cinematografici più prolifici di sempre, parliamo di 2,9 miliardi di dollari di incasso nel complesso, la saga animata Shrek è pronta per raccontare una nuova esilarante storia, e lo farà a partire dal 1° luglio 2026, a ben 25 anni dall’uscita in sala del primo iconico capitolo. Secondo il the Hollywood Reporter il cast vocale tornerà in blocco, con Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz in primissima fila.

Walt Dohrn è da tempo collegato al progetto Shrek 5, ed è stato confermato alla regia, come noto ha lavorato come sceneggiatore nel secondo e terzo film, e come responsabile della storia nel quarto film. Il co-regista di “Minions: The Rise of Gru” Brad Ableson co-dirigerà, con Gina Shay e il CEO di Illumination Chris Meledandri come produttori.

Shrek e vissero felici e contenti (quarto capitolo della saga) è stato l’ultimo film della saga principale ad approdare in sala ben 14 anni fa (nel 2010), ed ha incassato 752,6 milioni di dollari. Nel 2022, invece, il secondo spin-off “Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio” ne ha raccolti 481,5 milioni.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Correlati