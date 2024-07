Spider-Noir: nel cast della serie anche Lamorne Morris

Il cast della serie live action “Spider-Noir” ha accolto Lamorne Morris, attore comico noto per la serie New Girl.

Denominata “Spider-Noir” dal precedente titolo “Noir“, la serie in live action prende ispirazione dai fumetti Marvel Comics, e più precisamente al personaggio di Spider-Man Noir, una versione alternativa del più celebre Spider-Man che vive in una New York degli anni trenta. Nicolas Cage ha già ottenuto il ruolo da protagonista, ed ora con lui ci sarà Lamorne Morris.

Secondo Deadline, che per primo ha confermato l’ingaggio, ha riferito che il personaggio che Morris interpreterà nella serie sarà quello di “Robbie Robertson“, un giornalista che cerca di ritagliarsi un ruolo importante in una New York degli anni trenta che di certo non premia le persone di colore.

Harry Bradbeer è pronto a dirigere e produrre esecutivamente i primi due episodi della serie, che Oren Uziel e Steve Lightfoot stanno sviluppando come co-showrunner. Nel team creativo spiccano i nomi di Phil Lord e Chris Miller, i quali supervisionano come produttori esecutivi, avendo già avuto a che fare con Spider–Man Noir nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo.

Spider-Noir debutterà negli USA su MGM+, mentre a livello globale sarà Prime Video ad occuparsi della trasmissione in più di 240 paesi e territori.

