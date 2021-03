The Silent Sea è una serie sci-fi coreana prossima a fare il suo esordio sul catalogo di Netflix, per la regia di Choi Hang-yang.

Netflix, a seguito del notevole successo sia di critica che di pubblico ottenuto da Space Sweepers, lo sci-fi coreano ambientato nello spazio distribuito proprio dal colosso dello streaming, ha pensato bene di puntare su altre produzioni provenienti dal paese asiatico.

La prima stagione di The Silent Sea, che fa parte un enorme contenuto di prodotti coreani su cui Netflix ha investito una cifra di circa 500.000.000 dollari, è stata scritta da Park Eun-Kyo, il quale ha contribuito ad adattare in una serie televisiva The Sea of ​​Tranquility, il cortometraggio di Choi Han-yang del 2014.

La trama del nuovo show è ambientata in un futuro in cui la Terra sta morendo a causa di una desertificazione che avanza troppo velocemente. L’unica possibilità di sopravvivenza del nostro Mondo è nelle mani di un team di specialisti inviato sulla Luna. Il loro compito è quello di recuperare un misterioso campione dalla stazione di ricerca della Base Balhae.

La serie è diretta da Choi Hang-yang e sceneggiata Park Eun-Kyo, nel cast Gong yoo, Bae doo na, Lee joon, Heo Sung Tae, Heo jung do, Lee joon hyuk.

Netflix non ha ancora annunciato la data certa di inizio di distribuzione della prima stagione di The Silent Sea, tuttavia è probabile che questo accadrà nell’arco di quest’anno. Vi lasciamo con un video in cui possiamo vedere molte delle produzioni coreane quali contenuti originali Netflix.