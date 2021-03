Sarà Netflix a distribuire The Ice Road, thriller con Liam Neeson

Il colosso Netflix si è aggiudicato i diritti di distribuzione di The Ice Road, thriller d’azione con protagonista la coppia formata da Liam Neeson e Laurence Fishburne..

Secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, Netflix si sarebbe aggiudicata i diritti attraverso una cifra pari a 18 milioni di dollari, battendo tra l’altro un’agguerrita schiera di concorrenti.

The Ice Road è un thriller d’azione scritto e diretto da Jonathan Hensleigh, già sceneggiatore di film noti quali Die Hard – Duri a morire e Armageddon. La trama è ambientata dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nelle regioni a nord del Canada. Qui un uomo (Liam Neeson) viene chiamato a condurre una missione di soccorso su un oceano di ghiaccio per salvare le vite dei minatori in trappola a dispetto di una minaccia che nessuno si aspettava.

Ad oggi non è dato sapere quando Netflix proporrà The Ice Road sul proprio catalogo, a tal proposito vi terremo aggiornati.