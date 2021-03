Indira Varma è entrata nel cast della serie su Obi-Wan Kenobi

E’ ufficialmente iniziata la fase di casting relativa alla futura serie Star Wars incentrata sul leggendario personaggio Obi-Wan Kenobi.

Dopo la conferma del ritorno di Hayden Christensen nell’iconico ruolo di Anakin Skywalker / Darth Vader, la serie da questa sera accoglie Indira Varna, attrice apprezzata per la serie tv Game of Thrones, e più di recente in Carnival Row di Amazon Prime Video. SuperHeroHype, che ha confermato la notizia questa mattina, non ha però rilasciato informazioni riguardo il ruolo assegnato alla Varna.

OBI-WAN KENOBI

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Joby Harold è stato assunto nel ruolo di sceneggiatore e showrunner. In cabina di regia spazio per Deborah Chow. La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per luglio 2020. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varna.

TRAMA: La serie sarà ambientata otto anni dopo quanto accade nel terzo episodio della saga cinematografica, mostrando il cavaliere jedi su Tatooine, dove ha portato Luke Skywalker

Prossimamente su Disney+.