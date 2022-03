La quinta stagione della fortunata serie Elite sarà rilasciata da Netflix a partire dal prossimo mese, ad annunciarlo un nuovo teaser diffuso via social.

L’esordio ufficiale di Elite 5 è stato fissato dal colosso dello streaming dall’8 aprile. Il video che ha accompagnato l’annuncio è apparso in rete nel pomeriggio odierno con una tagline che non lascia spazio all’immaginazione: “Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo.” Ricordiamo che tra le entry del cast della quinta stagione spiccano i nomi di Valentina Zenere (Sofia), André Lamoglia (Gonzalo) e Adam Nourou (Eric).

Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo. La stagione 5 di Elite è in arrivo l'8 aprile solo su Netflix. pic.twitter.com/24kR0N750X — Netflix Italia (@NetflixIT) March 14, 2022

ELITE

PRODUZIONE: La serie originale spagnola è stata scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). CAST: Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream). USCITA: La quinta stagione dall’8 aprile 2022 su Netflix.