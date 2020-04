Netflix Maggio 2020: Film e Serie tv in arrivo

Nell'augurarvi una buona domenica, questa mattina parliamo di Netflix, ed in particolare delle novità in arrivo per il mese di maggio 2020.

In assenza di titoli di enorme interesse, Netflix per il mese di maggio si affida a serie ben collaudate, e film novità potenzialmente di successo. A tal proposito, è giusto considerare l'arrivo sulla piattaforma della quarta stagione di SKAM Italia, ma anche dei film originali Time after Time (con Sophie Turner) e The Eddy, la serie creata dal premio Oscar Damien Chazelle.

Interessante, inoltre, sarà dare uno sguardo alla prima stagione di Snowpiercer, la serie tratta dalla graphic novel di successo Le Transperceneige, da cui in passato è stato realizzato il film diretto da Bong Joon-ho, regista capace di impressionare tutti agli Oscar 2020 con il suo Parasite. Al momento Netflix non ha ufficializzato il giorno di rilascio, ma potrebbe essere proprio nel mese di maggio.

CATALOGO NETFLIX MAGGIO 2020

Serie TV

Into the Night (Stagione 1) - 1 maggio 2020

Hollywood (Stagione 1) - 1 maggio 2020

Felici o quasi (stagione 1) - 1 maggio 2020

Reckoning (stagione 1) - 1 maggio 2020

Colony (stagione 3 ) - 2 maggio 2020

Working' moms (Stagione 4) - 6 maggio 2020

Dead to Me ( stagione 2) - 8 maggio 2020

The Eddy (stagione 1) - 8 maggio 2020

Valeria (stagione 1) - 8 maggio 2020

Bordertown (stagione 3 ) - 11 maggio 2020

Skam Italia (stagione 4) - 15 maggio 2020

Dérapages - (stagione 1) - 15 maggio 2020

Chichipatos - (stagione 1) - 15 maggio 2020

Control Z (stagione 1) - 22 maggio 2020

Space Force (stagione 1) - 29 maggio 2020

Film

Hungover Games: Giochi Mortali - 1 maggio 2020

All day and the a night - 1 maggio 2020

10 Regole per farti innamorare - 1 maggio 2020

Magic Mike - 1 maggio 2020

Il Divo - 1 maggio 2020

La Vendetta - 1 maggio 2020

Il Fuggitivo - 1 maggio 2020

Flags of Our Fathers - 1 maggio 2020

L'altra metà - 1 maggio 2020

Easy Rider - 1 maggio 2020

Una serie di sfortunati eventi - 1 maggio 2020

Mrs. Serial Killer - 1 maggio 2020

Sleepless - Il Giustiziere - 1 maggio 2020

Time after Time - 1 maggio 2020

Caccia a Ottobre Rosso - 1 maggio 2020

Squatters - 1 maggio 2020

Sin City: Una donna per cui uccidere - 1 maggio 2020

Tutto può cambiare - 1 maggio 2020

La Missy sbagliata - 12 maggio 2020

First ladies - 20 maggio 2020

8 Mile - 22 maggio 2020

La donna che visse due volte - 22 maggio 2020

Scott Pilgrim vs. the world - 22 maggio 2020

The Lovebirds - 22 maggio 2020

The Neon Demon - 31 maggio 2020

Come spesso è accaduto in passato, Netflix ha spesso aggiornato la sua lista novità in corso d'opera, pertanto rimanete connessi sul nostro portale per avere ulteriori aggiornamenti a riguardo.

IL TWEET

Questa lista delle uscite di maggio va un casino quest'anno. pic.twitter.com/UVlRYraEMg — Netflix Italia (@NetflixIT) April 26, 2020