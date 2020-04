Inciso nelle ossa, recensione del film spagnolo su Netflix

Inciso nelle ossa è un film distribuito da Netflix ad aprile 2020, diretto da Fernando Gonzàlez Molina. Questa è la recensione.

Nel cast possiamo trovare nel ruolo della protagonista Marta Etura, con lei Miren Gaztanaga, Benn Nothover, e Itziar Aizpuru.

Secondo film di una trilogia tratta dai romanzi omonimi di Dolores Redondo, "Inciso nelle ossa" vede come protagonista Amaia Salazar, detective nel giorno del travaglio che, dopo aver dato alla luce il suo bambino, rientra in servizio vedendosi affidato un caso di vandalismo di una chiesa. La sua indagine porterà alla luce alcuni misteri dal passato che finiscono per riguardare la detective molto da vicino.

COMMENTO. Lo sviluppo narrativo di questa pellicola è ideato per non dare adito a distrazioni da parte dello spettatore, i continui colpi di scena s'infittiscono, difatti, ad ogni battuta. Tale caratteristica, però, si rivela croce e delizia di Inciso nelle ossa. Il continuo susseguirsi di input narrativi ricchi di mistero rende difficile la comprensione del messaggio che il film stesso cerca di inviare allo spettatore.

Detto ciò, e nonostante presenti anche alcuni difetti registici, Inciso nelle ossa riesce a catturare una certa attenzione, e questo grazie alle sue ambientazioni noir, alla cura nei dettagli ed allo spazio dedicato al racconto del folklore locale. Altri aspetti sicuramente positivi sono la splendida fotografia e la location scelta dagli autori, due fondamentali aspetti che regalano immagini evocative e ben inserite in un clima di esoterismo, mistero e magia.

Il cast è assolutamente adeguato, risponde alle esigenze narrative per quasi tutta la durata del film, discostandosi dal suo obiettivo solo verso l'ultimo atto, dove la recitazione diviene in qualche modo distaccata dal contesto narrativo. E' doveroso citare la brillante interpretazione di Marta Etura, la quale riesce ad impersonare una madre amorevole e una detective integerrima, senza trascurare nessuno dei due ruoli.

⭐⭐⭐