Netflix Luglio 2020: The Umbrella Academy 2 e le altre novità

Il mese di luglio è alle porte, e Netflix si appresta a presentare del nuovo catalogo, tra film e serie tv molto attese dai fan.

Tra i prodotti più interessanti non possiamo non citare la seconda stagione di The Umbrella Academy, una serie riuscita a raccogliere il benestare di pubblico e critica già dopo una prima entusiasmante stagione. Fa rumore anche l’esordio di The Old Guard, film tratto dal famoso cinecomic, che vedrà tra l’altro Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor tra i protagonisti.

Luglio porterà sul catalogo di Netflix anche le prime stagioni di Warrior Nun e Cursed, due serie fantasy horror che partono da presupposti molto interessanti.

Ma entriamo nel dettaglio.

LE NOVITA’ DI LUGLIO 2020

FILM ORIGINALI

1 luglio – SOTTO IL SOLE DI RICCIONE

3 luglio – DESPERADOS

10 luglio – THE OLD GUARD (immagine d’apertura)

24 luglio – OFFERTA ALLA TORMENTA

24 luglio – THE KISSING BOOTH 2

FILM

1 luglio – 5 CM AL SECONDO

1 luglio – BAD BOYS II

1 luglio – DREAM HOUSE

1 luglio – EUROTRIP

1 luglio – GERONIMO

1 luglio – IL COLORE DEL CRIMINE

1 luglio – IL FIGLIO DI CHUCKY

1 luglio – IN PUNIZIONE

1 luglio – LATIN LOVER: ISTRUZIONI PER L’USO

1 luglio – LE 12 FATICHE DI ASTERIX

1 luglio – MICKEY OCCHI BLU

1 luglio – NEMICHE AMICHE

1 luglio – THE BIG SICK

1 luglio – TROLL HUNTER

1 luglio – TU, IO E DUPREE

1 luglio – WEEK-END DI TERRORE

5 luglio – LIBERA USCITA

6 luglio – HAPPY OLD YEAR

6 luglio – OVERLORD

7 luglio – PUZZLE

SERIE TV ORIGINALI

1 luglio – 5 CM AL SECONDO

1 luglio – BAD BOYS II

1 luglio – DREAM HOUSE

1 luglio – EUROTRIP

1 luglio – GERONIMO

1 luglio – IL COLORE DEL CRIMINE

1 luglio – IL FIGLIO DI CHUCKY

1 luglio – IN PUNIZIONE

1 luglio – LATIN LOVER: ISTRUZIONI PER L’USO

1 luglio – LE 12 FATICHE DI ASTERIX

1 luglio – MICKEY OCCHI BLU

1 luglio – NEMICHE AMICHE

1 luglio – THE BIG SICK

1 luglio – TROLL HUNTER

1 luglio – TU, IO E DUPREE

1 luglio – WEEK-END DI TERRORE

5 luglio – LIBERA USCITA

6 luglio – HAPPY OLD YEAR

6 luglio – OVERLORD

7 luglio – PUZZLE

ANIME E ANIMAZIONE

1 luglio – AKAME GA KILL!, Stagione 1

1 luglio – CHICO BON BON: LA SCIMMIETTA INGEGNOSA, Stagione 2

1 luglio – INUYASHA, Stagione 3+

1 luglio – TEEN TITANS GO!, Stagione 5

1 luglio – THE TATAMI GALAXY, Miniserie

9 luglio – JAPAN SINKS: 2020, Stagione 1

10 luglio – HELLO NINJA, Stagione 3

DOCUMENTARI

1 luglio – UNSOLVED MYSTERIES, Stagione 1

1 luglio – MARADONAPOLI

8 luglio – MUCHO MUCHO AMOR: LA LEGGENDA DI WALTER MERCADO

17 luglio – PADRE, SOLDATO, FIGLIO