Il catalogo di Netflix è pronto a rinnovarsi in vista dell’arrivo del caldo mese di agosto: tra le novità spazio per C’era una volta a… Hollywood, ma anche film originali quali Lo Sciame e Beckett.

Nonostante il caldo torrido e le vacanze che incombono, agosto per Netflix si conferma un mese ricco di novità interessanti. Molti i film originali in arrivo, così come saranno tante le serie tv pronte ad esordire nelle prossime settimane, ma attenzione perchè il colosso dello streaming ha in serbo tante sorprese anche per gli amanti dell’animazione giapponese. Diamo pertanto la lunga lista delle novità attese per agosto 2021 qui di seguito.

Date qui uno sguardo alle novità di agosto per Prime Video.

NETFLIX AGOSTO 2021

Film originali

4 agosto: ’76

6 agosto: LO SCIAME

6 agosto: VIVO

11 agosto: LA DEA D’ASFALTO

11 agosto: THE KISSING BOOTH 3

13 agosto: BECKETT

18 agosto: DIARIO SEGRETO DI UN VIAGGIO A NEW YORK

18 agosto: ISOLA NERA

20 agosto: SWEET GIRL

27 agosto: HE’S ALL THAT

Film

1 agosto: C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD

1 agosto: GRACE – POSSEDUTA

1 agosto: I GLADIATORI DELLA STRADA

1 agosto: OUR LADIES

1 agosto: SALT

1 agosto: SHERLOCK GNOMES

1 agosto: STEALTH – ARMA SUPREMA

1 agosto: TIME AND TIDE – CONTROCORRENTE

4 agosto: AFTERMATH – ORRORI DAL PASSATO

4 agosto: INSPEKCJA

5 agosto: THE OLD WAYS

6 agosto: QUAM’S MONEY

9 agosto: FIRST REFORMED – LA CREAZIONE A RISCHIO

20 agosto: MIA MOGLIE PER FINTA

Serie TV originali

4 agosto: CONTROL Z, Stagione 2

6 agosto: HIT & RUN, Stagione 1

6 agosto: NAVARASA, Stagione 1

12 agosto: ALRAWABI SCHOOL FOR GIRLS, Miniserie

13 agosto: AL NUOVO GUSTO DI CILIEGIA, Miniserie

13 agosto: IL SUO REGNO, Stagione 1

13 agosto: SVANITI NEL NULLA, Miniserie

13 agosto: VALERIA, Stagione 2

18 agosto: THE DEFEATED, Stagione 1

20 agosto: LA DIRETTRICE, Stagione 1

20 agosto: SEPARATI INSIEME, Stagione 1

25 agosto: CLICKBAIT, Miniserie

25 agosto: POST MORTEM – NESSUNO MUORE A SKARNES, Stagione 1

26 agosto: LA FAMIGLIA MCKELLAN, Stagione 4

Serie TV

10 agosto: I NEED ROMANCE, Stagione 1

Anime e animazione

1 agosto: 44 GATTI, Stagione 3

9 agosto: SHAMAN KING, Stagione 1

10 agosto: LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY, Stagione 2

12 agosto: MONSTER HUNTER: LEGENDS OF THE GUILD

13 agosto: FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA, Stagione 5

15 agosto: L’ATTACCO DEI GIGANTI, Stagione 4 Parte 1

17 agosto: GO! GO! CORY CARSON, Stagione 5

20 agosto: A CASA DEI LOUD – IL FILM

23 agosto: THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF

26 agosto: EDENS ZERO, Stagione 1

Stand-up comedy e show

1 agosto: SOTTO COPERTA: MEDITERRANEO, Stagioni 1-2

4 agosto: CAR MASTERS – DALLA RUGGINE ALLA GLORIA, Stagione 3

4 agosto: IN CUCINA CON PARIS, Stagione 1

11 agosto: BAKE SQUAD – SQUADRA PASTICCIERI, Stagione 1

12 agosto: LOKILLO: NADA ES IGUAL

17 agosto: AL PASSO CON I KARDASHIAN, Stagione 5

20 agosto: COMEDY PREMIUM LEAGUE, Stagione 1 (episodi a cadenza settimanale)

31 agosto: SCINTILLE DI GIOIA, Stagione 1

Documentari

3 agosto: PRAY AWAY

3 agosto: SHINY_FLAKES: TEENAGER NARCOTRAFFICANTE

3 agosto: TOP SECRET UFO: RIVELAZIONI, Stagione 1

4 agosto: COCAINE COWBOYS: THE KINGS OF MIAMI, Miniserie

10 agosto: UNTOLD: RISSA IN NBA, Miniserie

11 agosto: MISHA AND THE WOLVES

15 agosto: ALLA RICERCA DELLA BOMBA DI HITLER

17 agosto: UNTOLD: PATTO CON IL DIAVOLO

18 agosto: MEMORIE DI UN OMICIDA: I NASTRI DI NILSEN

24 agosto: UNTOLD: CAITLYN JENNER

31 agosto: UNTOLD: CORRUZIONE SUL GHIACCIO