Il colosso dello streaming Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale di Code 8: Part II, sequel del fortunato sci-fi indie interpretato da Robbie e Stephen Amell nel 2019.

La notizia è stata riportata quest’oggi sulle pagine di Deadline, il film vedrà nuovamente Jeff Chan in cabina di regia, ed ovviamente i cugini Amell (Robbie e Stephen) protagonisti assoluti del cast. L’annuncio della futura realizzazione di Code 8: Part II è stato anticipato sulle nostre pagine lo scorso 3 giugno

La storia di Code 8 (qui la nostra recensione) era ambientata in una Lincoln City del futuro, dove il 4% della popolazione è dotata di superpoteri. Purtroppo questa esigua minoranza è contrastata, con l’ausilio di automi, da una polizia particolarmente violenta e ben addestrata. Code 8: Part II, invece, seguirà le vicissitudini di una giovane ragazza che lotta per ottenere giustizia per il fratello ucciso da alcuni agenti di polizia corrotti. Dopo essere diventata testimone dell’insabbiamento, diventa a sua volta un bersaglio e chiede l’aiuto di un ex detenuto (Robbie Amell) e del suo ex complice (Stephen Amell). Insieme dovranno affrontare un sergente di polizia molto in vista e ben protetto, pronto a tutto per evitare il suo coinvolgimento nell’omicidio del ragazzo.

Collective Pictures sta producendo, mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Paré, Jeff Chan, Sherren Lee e Jesse LaVercombe.

CODE 8: PART II

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jeff Chan su una sceneggiatura firmata da Chris Paré, dallo stesso Jeff Chan, Sherren Lee e Jesse LaVercombe. In cabina di produzione, oltre ai già citati Chan e Paré, anche Robbie Amell e Stephen Amell. Le riprese partiranno quest’anno in Canada. CAST: Robbie Amell, Stephen Amell. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.