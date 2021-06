Ancora un nuovo poster da Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso

Continua la campagna promozionale legata all’uscita di Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, il quarto atteso capitolo della celebre saga animata targata Sony Pictures Animation.

Così come gli altri materiali promozionali spinta in rete dalla Sony, anche quest’ultimo poster mette in risalto la trasformazione dei simpatici protagonisti della saga Hotel Transylvania. Col poster, che trovate in fondo alla pagina, è bene ricordare che la release amercicana di Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso è stata posticipata dal mese di luglio ad Halloween (trovate qui i dettagli).

HOTEL TRANSYLVANIA: UNO SCAMBIO MOSTRUOSO

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e prodotto da Genndy Tartakovsky, mentre alla regia ci sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, provenienti da serie animate originali come DC Super Hero Girls, SpongeBob SquarePants e Pinguini di Madagascar. USCITA: Nelle sale italiane dal 2 settembre 2021.

TRAMA: In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.lo finale del franchise cinematografico da 1,3 miliardi di dollari, prodotto da Sony Pictures Animation.