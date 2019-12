La serie tv Daybreak non tornerà per una seconda stagione, la conferma è arrivata nella notte attraverso un post-social di uno dei creatori.

Il colosso dello streaming Netflix ha scelto di mettere la parola fine al dramma post-apocalittico creato da Aron Eli Coleite e Brad Peyton. A confermarlo è stato lo stesso Coleite attraverso un triste tweet nella notte.

La decisione arriva in un periodo in cui Netflix continua il suo percorso di rivoluzione produttiva in vista dell'approdo in rete di competitor agguerriti come Disney+, Apple Tv+ e HBO Max.

Creata per Netflix da Aron Eli Coleite e Brad Peyton, la serie Daybreak è liberamente tratta dall'omonima graphic novel firmata da Brian Ralph.

Nel cast Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Austin Crute, Matthew Broderick, Sophie Simnet, Gregory Kasian e Krysta Rodriguez.

Sinossi. Allora, com'è la vita durante l'apocalisse? Non è mai come te la aspetteresti. Trova la tua tribù, afferra la spada e preparati ad affrontare i Ghoulie. Daybreak è arrivata su Netflix il 24 ottobre.