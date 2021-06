Netflix ha rivelato quest’oggi che le musiche originali della serie live-action Cowboy Bebop saranno firmate da Yoko Kanno, celebre compositore della serie anime.

L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso in rete dal colosso digitale in cui il tema originale della serie anime è “reinterpretato” dai membri del cast scelto per l’adattamento televisivo. Il video è stato inoltre accompagnato dall’annuncio relativo alla premiere di Cowboy Bebop che, a quanto pare, è attesa per il prossimo autunno. Trovate il video in fondo alla pagina.

COWBOY BEBOP

PRODUZIONE: La serie tv in live-action sarà una co-produzione Netflix/Tomorrow Studios, e sarà tratta dall’omonimo anime firmato da Shinichirō Watanabe, qui consulente artistico dell’intero progetto. Gli showrunner saranno Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Le musiche saranno firmate da Yoko Kanno. CAST: Jon Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine, Alex Hassell, Geoff Stults, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Rachel House, Ann Truong, e Hoa Xuande. DISTRIBUZIONE: Il prossimo autunno su Netflix.

TRAMA: Questa la trama dell’anime: Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure, senza che lo vogliano, ai due si aggiungono tre nuovi compagni: il Welsh Corgi Pembroke iper-intelligente Ein, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward. Nel corso delle loro azioni, di solito fallimentari, inconcludenti o di scarso profitto, tutti i membri dell’improbabile equipaggio dovranno fare i conti con questioni ancora irrisolte del loro turbolento passato, segnato da ricordi traumatici, memorie perdute, abbandoni mai chiariti e amori travagliati. Il tutto trattato con una forte nota filosofica, matura, psicologica ed esistenzialista che riflette sia gli attimi migliori che quelli peggiori della vita di cinque individui sperduti.

COWBOY BEBOP arriva il prossimo autunno, con la soundtrack originale di Yoko Kanno. Qualcuno qui ne vuole un assaggino? #GeekedWeek pic.twitter.com/pgaeiopXcw — Netflix Italia (@NetflixIT) June 8, 2021