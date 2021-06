Nastri d’argento: annunciati i corti vincitori e premio speciale ad Alessandro Haber

Sono stati annunciati i vincitori dei Corti d’Argento dell’edizione 2021 dei Nastri d’Argento: Bataclan di Emanuele Aldrovandi e Solitaire di Edoardo Natoli. Sono stati già assegnati il Nastro di Platino a Sophia Loren, il Nastro d’Argento Speciale a Renato Pozzetto, i Nastri dell’Anno a Gianfranco Rosi e Luca Guadagnino, il Nastro dell’Anno al film Miss Marx di Susanna Nicchiarelli.

Corti d’Argento: i vincitori

Bataclan di Emanuele Aldrovandi, miglior corto di fiction e per l’animazione Solitaire di Edoardo Natoli, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, vincono l’edizione 2021 dei Corti d’Argento selezionati dai Giornalisti Cinematografici tra gli oltre 250 cortometraggi prodotti nel 2020 e presentati anche in streaming nei principali Festival e nelle numerose rassegne specializzate dell’anno.

A un’esordiente speciale come Jasmine Trinca, per la prima volta regista, il Nastro speciale per la migliore opera prima, Being my Mom.

Un Premio speciale 75 assegnato anche per festeggiare un anniversario importante nella storia dei Nastriva a La Fellinette, mix di fiction e animazione nel piccolo film ideato, scritto e diretto da Francesca Fabbri Fellini: un omaggio al grande Federico, lo zio regista, e al suo mondo. Un cast di talenti artistici e tecnici ma anche la tenerezza di un ricordo della nipote bambina – ritratta dal regista con le sue matite colorate sulla spiaggia invernale di Rimini – che prende vita nella memoria di un sogno infantile.

Un Premio speciale va anche ad Alessandro Haber “autore e protagonista dell’anno” in una varità di corti che hanno più interpretato l’attualità dei giorni difficili che stiamo ancora vivendo.

I corti selezionati

Un’edizione particolarmente ricca di titoli: oltre 250 i cortometraggi visionati e, dopo un’attenta selezione la Giuria dei Giornalisti Cinematografici ha scelto dodici titoli: una short list in cui cinquina e vincitori sono stati scelti tra i corti, selezionati per il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici da Maurizio di Rienzo, con la collaborazione di Oscar Cosulich per l’animazione, opere prevalentemente presentati nei principali festival e nelle rassegne specializzate.

Per la fiction i titoli in selezione finalista sono:

Bataclan di Emanuele Aldrovandi

Il muro bianco di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi

Inverno di Giulio Mastromauro

J’ador di Simone Bozzelli

Finis terrae di Tommaso Frangini

Les aigles de Carthage di Adriano Valerio

Una nuova prospettiva di Emanuela Ponzano

Being my mom di Jasmine Trinca

Fiori, fiori, fiori! di Luca Guadagnino

Ragazzi di paura di Maurizio Braucci

Omelia contadina di Alice Rohrwacher e JR

Zombie di Giorgio Diritti

Una selezione originale e mai come quest’anno eterogenea, nella quale spiccano anche alcuni divertissements, insolitamente firmati da autori che non dialogano abitualmente con il mondo dei corti e nati durante il periodo difficile del lockdown.

Anche per l’animazione la cinquina e il vincitore sono stati selezionati tra 12 finalisti:

Solitaire di Edoardo Natoli

Alma di Michelangelo Fornaro,

En rang par deux di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini,

Infinito di Simone Massi e

No, I don’t want to dance! di Andrea Vinciguerra,

Abdita di Valentina Giorgi, Arianna Morganti, Dennis Pezzolato, Giulia Zanetti,

Balkanika di Lu Pulici, Bleed di Igor Imhoff, Concatenation di Donato Sansone, La grande onda di Francesco Tortorella, Sogni al campo di Marta Guidi e Maria Cerri, Terra ca nun dormi di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella.

I Corti d’Argento segnalano, insieme ai vincitori dei Nastri d’Argento 2021, il cortometraggio vincitore del green contest dedicato ad aspiranti filmmaker sul tema della sostenibilità, un’iniziativa promossa da Smart Italia, da sempre ambasciatrice di una mobilità intelligente e sostenibile.

Il contest prevedeva la realizzazione di un corto, della durata massima di 3 minuti, incentrato proprio sulla mobilità sostenibile, tema sul quale il Sngci ha aderito partecipando alla giuria. A guadagnarsi un posto in prima fila accanto ai professionisti del corto al termine della ‘call to action’, condivisa dai Giornalisti Cinematografici durante i mesi dei lockdown, è stato Daniele Vergaro, autore del corto Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Dal 17 visibile sul canale YouTube Cinemagazine Sngci.

I CORTI d’ARGENTO 2021

Fiction

BATACLAN di Emanuele Aldrovandi

Animazione

SOLITAIRE di Edoardo Natoli

Migliore opera prima

BEING MY MOM di Jasmine Trinca

PREMI SPECIALI

LA FELLINETTE di Francesca Fabbri Fellini

Alessandro HABER, autore e protagonista dell’anno

Con una menzione per il documentario di montaggio a LA NAPOLI DI MIO PADRE di Alessia Bottone

LA SELEZIONE FINALISTA

Fiction

Bataclan di Emanuele Aldrovandi

Being my mom di Jasmine Trinca

Il muro bianco di Andrea Brusa, Marco Scotuzzi

Inverno di Giulio Mastromauro

Omelia contadina di Alice Rohrwacher, JR

Animazione

Solitaire di Edoardo Natoli

Alma di Michelangelo Fornaro

En rang par deux di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini

Infinito di Simone Massi

No, I don’t want to dance! di Andrea Vinciguerra