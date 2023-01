MUAHS Awards 2023: le nomination di trucco e parrucco

La IATSE Local 706 ha comunicato quest’oggi le nomination dei Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards 2023, i premi assegnati dalle associazioni hollywoodiane di truccatori e parrucchieri.

I premi della MUAHS verranno assegnati durante una cerimonia di premiazione condotta da Melissa Peterman il prossimo 11 febbraio 2023 al The Beverly Hilton. Ricordiamo che oggi sono state annunciate anche le nomination dei SAG Awards, trovate la lunga lista seguendo questo nostro articolo. Qui di seguito, invece, vi riportiamo la lista completa delle nomination tra cinema e serie tv.

FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE

Best Contemporary Make-up

The Batman

Naomi Donne, Doone Forsyth, Norma Webb, Jemma Carballo

Everything Everywhere All At Once

Michelle Chung, Erin Rosenmann, Dania A. Ridgway

The Menu

Deborah LaMia Denaver, Mazena Puksto, Donna Cicatelli, Deb Rutherford

Nope

Shutchai Tym Buacharern, Jennifer Zide-Essex, Eleanor Sabaduquia, Kato De Stefan

Spirited

Monica Huppert, Autumn J. Butler, Vivian Baker

Best Period and/or Character Make-up

Amsterdam

Nana Fischer, Miho Suzuki, Jason Collins

Babylon

Heba Thorisdottir, Shaunna Bren Chavez, Jean Black, Mandy Artusato

Blonde

Tina Roesler Kerwin, Elena Arroy, Cassie Lyons

Elvis

Shane Thomas, Angela Conte

Till

Denise Tunnell, Janice Tunnell, Ashley Langston

Best Special Make-up Effects

The Batman

Michael Marino, Mike Fontaine, Yoichi Art Sakamoto, Göran Lundström

Black Panther: Wakanda Forever

Joel Harlow, Kim Felix

Elvis

Mark Coulier, Jason Baird

Roald Dahl’s Matilda the Musical

Barrie Gower, Emma Faulkes, Chloe Muton-Phillips

The Whale

Adrien Morot, Kathy Tse, Chris Galore

Best Contemporary Hair Styling

The Batman

Zoe Tahir, Melissa Van Tongeran, Paula Price, Andrea Lance Jones

Black Panther: Wakanda Forever

Camille Friend, Evelyn Feliciano, Marva Stokes, Victor Paz

Everything Everywhere All At Once

Anissa E. Salazar, Meghan Heaney, Miki Caporusso

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Jeremy Woodhead, Tracey Smith, Leslie D. Bennett

The Menu

Adruitha Lee, Monique Hyman, Kate Loftis, Barbara Sanders

Best Period Hair Styling and/or Character Hair Styling

Amsterdam

Adruitha Lee, Lori McCoy-Bell, Cassandra L. Russek, Yvette Shelton

Babylon

Jaime Leigh McIntosh, Ahou Mofid, Aubrey Marie

Blonde

Jaime Leigh McIntosh, Lynnae Duley, Ahou Mofid, Robert Pickens

Elvis

Shane Thomas, Louise Coulston

The Woman King

Louisa Anthony, Jamika Wilson, Plaxedes Kelias, Charity Gwakuka

TELEVISION SERIES -LIMITED, MINISERIES OR MOVIE FOR TELEVISION

Best Contemporary Make-up

Abbot Elementary

Alisha L. Baijounas, Jenn Bennett, Constance Foe, Emilia Werynska

Emily in Paris

Aurélie Payen, Joséphine Bouchereau, Carole Nicolas, Corinne Maillard

Euphoria– Season 2

Doniella Davy, Tara Lang Shah, Alexandra J. French

Hacks – Season 2

Bridget O’Neill

The White Lotus

Rebecca Hickey, Federica Emidi

Best Period and /or Character Make-up

Bridgerton

Erika Ökvist, Jessie Deol, Sophie Brown, Bethany Long

House of The Dragon

Amanda Knight, Sara Kramer, Heather McCullen

Pam & Tommy

David Williams, Jennifer Aspinall, Dave Snyder, Bill Myer

Stranger Things

Amy L. Forsythe, Devin Morales, Lisa Poe, Nataleigh Verrengia

Wednesday

Tara McDonald, Nirvana Jalalvand, Gabriela Cretan

Best Special Make-up Effects

Angelyne

Vincent Van Dyke, Kate Biscoe, Mike Mekash, Abby Lyle Clawson

Gaslit

Kazu Hiro, Richard Redlefsen, Mike Ornela

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Sean Sansom, Mike Hill

Pam & Tommy

David Williams, Jason Collins, Mo Meinhart, Abby Lyle Clawson

Stranger Things

Barrie Gower, Duncan Jarman, Patt Foad, Paula Eden

Best Contemporary Hair Styling

Abbott Elementary

Moira Frazier, Dustin Osborne, Christina R. Joseph

American Horror Stories

Valerie Jackson, Lauren Poole, Suzette Boozer

Black-ish

Nena Ross-Davis, Stacey Morris, Shirlena Allen, Debra Brown

Emily in Paris

Carole Nicolas, Mike Désir, Miharu Oshima, Julien Parizet

Kindred

Jamie Amadio, Chantell Carrtherol

Best Period and/or Character Hair Styling

Bridgerton

Erika Ökvist, Emma Rigby

Dangerous Liaisons

Daniel Parker, Deborah Kenton, Claudia Stolze, Jana Radilová

Hocus Pocus 2

Cheryl R. Marks, Curtis William Foreman, Mandy Lyons

Our Flag Means Death

Margarita Pidgeon, Stacy Bisel, Kate Loftis, Christopher Endow

Pam & Tommy

Barry Lee Moe, Erica Adams, George Guzman, Helena Cepeda