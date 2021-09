La MPAA ha assegnato un rating PG-13 a Venom: La Furia di Carnage

La MPAA ha affibiato in queste ore un rating PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati) al cinecomic Venom: La Furia di Carnage.

Nonostante la furia dei fan, ancora arrabbiati per il PG-13 scelto per il primo capitolo (Venom) solo tre anni fa, e le promesse del regista Andy Serkis, desideroso di accontentare coloro che speravano di vedere un film Rated R (vietato ai minori), la Sony non ha battuto ciglio ed il taglio richiesto per questo secondo film continuerà a strizzare l’occhio ad una platea ben più ampia.

Come anticipato in precedenza, infatti, la MPAA ha assegnato il rating PG-13 a Venom: La Furia di Carnage, e lo ha fatto commentando così la scelta: “intense sequenze di violenza e azione, linguaggio forte, materiale inquietante e riferimenti suggestivi“.

Il rating scelto ovviamente non renderà felici i fan storici del simbionte Marvel Comics, ma ciononostante risulta chiaro che il successo economico ottenuto dal primo capitolo con il PG-13 abbia contribuito a spingere la Sony verso una formula simile, resterà pertanto da capire come si comporterà il pubblico in merito alla continua preoccupazione per l’emergenza pandemica.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Al cinema dal 15 ottobre 2021. Nelle sale italiane dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.