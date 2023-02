A sorpresa Millennium Media porterà ancora al cinema Hellboy

Nonostante il flop al botteghino ottenuto dal precedente reboot con David Harbour, l’antieroe dei fumetti Hellboy sarà ancora protagonista di un film al cinema.

Ad aggiornare sul nuovo adattamento è stato Deadline, le cui informazioni riportate in rete descrivono un progetto già molto ben avviato. Millennium Media produrrà il film con il creatore dei fumetti originali Mike Mignola, e Sean Golden che adatteranno la sceneggiatura. La regia è stata affidata a Brian Taylor, che molti ricorderanno in coppia con Mark Neveldine in film come Crank e Ghost Rider: Spirito di Vendetta.

Secondo la celebre fonte il nuovo film sarà ambientato negli anni cinquanta, con riprese già previste per il prossimo mese in Bulgaria. Come ricorda Deadline, David Harbour si è detto enormemente deluso dalla performance del suo Hellboy al botteghino per ritornare in un nuovo film, e Ron Perlman non tornerà senza Guillermo Del Toro alla regia, pertanto è molto probabile un re-casting.

Il nuovo film s’intitolerà Hellboy: The Crooked Man.