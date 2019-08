La serie tv Luke Cage è stata cancellata da Netflix in seguito alla fine dell'accordo con Marvel Tv, ma c'è ancora chi spera in una terza stagione.

Intervistato da ComicBook, l'attore Mike Colter, il volto al noto supereroe nel Marvel Universe di Netflix, ha ammesso di essere speranzoso che in futuro una terza stagione possa ancora essere realizzata. Colter si è detto disponibile a tornare nel ruolo se Marvel Studios (ora nuovamente nel pieno controllo dei diritti) volesse ridare nuova verve al personaggio dopo la cancellazione da parte di Netflix.

Come da contratto, i Marvel Studios non potranno dare un seguito alle serie tv Marvel/Netflix per almeno dopo due anni dalla cancellazione, pertanto al momento sembra davvero impensabile pensare ad una terza stagione dello show. Ma nella vita, mai dire mai no?

Voi vorreste vedere ancora Mike Colter nei panni del supereroe d'acciaio Luke Cage?

Luke Cage è stato sviluppato da Cheo Hodari Coker. Nel cast Mike Colter, Simone Missick, Theo Rossi, Frank Whaley, Rosario Dawson, Erik Laray Harvey, Alfre Woodard, Mustafa Shakir, Gabrielle Dennis, Sonia Braga, Finn Jones, Annabella Sciorra, Jessica Henwick.