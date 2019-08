MGM ha diffuso - attraverso Imp Awards - i nuovi characters poster di La Famiglia Addams, il film d'animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan.

I poster, ovviamente, mettono al centro dell'attenzione tutti i bizzarri membri della famiglia più pazza della cinematografia mondiale.

La Famiglia Addams trova le sue origini dall’universo comics grazie al fumettista Charles Addams. Negli anni ’60 arriva il successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo, per poi approdare all’animazione negli anni ’70. Nei primi anni ’90 approda anche nelle sale cinematografiche grazie a due film di successo diretti da Barry Sonnenfeld.

La regia di La Famiglia Addams è a cura di Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Nel cast vocale spiccano i nomi di Charlize Theron e Oscar Isaac, rispettivamente doppiatori di Morticia e suo marito Gomez. Ed ancora Nick Kroll come lo Zio Fester, Chloe Grace Moretz come Mercoledì, la star di Stranger Things Finn Wolfhard come Pugsley. Bette Midler darà voce alla nonna, mentre Allison Janney doppierà la villain Margaux Needler.

La Famiglia Addams arriverà nelle sale Usa l’11 ottobre 2019.