Il compositore Michael Giacchino alla regia del reboot di Assalto alla Terra

Michael Giaccino, il famoso compositore premio oscar di origini italiane, dirigerà il reboot di Them!, il famoso cult sci fi anni 50 diretto da Gordon Douglas e noto in Italia con il titolo Assalto alla Terra.

Era il 1954 quando Assalto alla Terra venne distrubuito per la prima volta nella sale cinematografiche americane, in un periodo in cui il Mondo intero era ancora scosso dall’uso devastante della “Bomba Atomica” e dalle atroci conseguenze della diffusione delle mortali radiazioni. Infatti la trama del film prende spunto proprio da questo argomento:

In una zona desertica del Nuovo Messico, a seguito di una esplosione atomica, una colonia di formiche subisce delle alterazioni genetiche che trasformano i piccoli insetti in giganteschi e famelici mostri.

Michael Giacchino, oltre a dirigere il reboot, si occuperà anche della colonna sonora. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è sempre un film nella tua testa che non ti molla mai. Per me è Them! (Assalto alla Terra). Solo molto più avanti nella mia vita ho scoperto di cosa parlava: dell’era del nucleare… Quello che amo di Them! è proprio nel suo titolo: Them! Parla dell’altro, l’ignoto che le persone rifiutano o non riescono a capire. L’attuale versione di Them! parla di immigrazione, e racconta una storia su questo tema filtrato attraverso un folle film di mostri sci-fi.“

Il Reboot di Assalto alla Terra, come la pellicola originale, sarà distribuito dalla Warner Bros. Nella produzione del film Michael Giacchino coinvolgerà probabilmente anche il fratello regista e sceneggiatore Anthony.

Fonte: deadline