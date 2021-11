Michael B. Jordan ha iniziato ad allenarsi in vista di Creed 3

Michael B. Jordan ha iniziato ad allenare il suo corpo in vista delle riprese di Creed 3, film che lo vedrà impegnato sia protagonista assoluto che regista.

Il ritorno di Jordan in palestra è stato notificato dal classico video postato via Instagram, in cui lo vediamo impegnato a riportare la sua forma fisica in linea con quella di Adonis Creed, protagonista del nuovo filone cinematografico nato come spin-off della leggendaria saga Rocky.

Come oramai noto da tempo, inoltre, Michael B. Jordan vivrà con Creed 3 il suo esordio alla regia, mentre Ryan Coogler (regista del primo capitolo) sarà impegnato come produttore e sceneggiatore. Sylvester Stallone ha invece confermato che non tornerà ad interpretare Rocky Balboa nel film.

CREED 3

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Michael B. Jordan. In cabina sceneggiativa Keenan Coogler e Zach Baylin hanno lavorato su una bozza firmata da Ryan Coogler. CAST: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 23 novembre 2022.