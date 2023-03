L’attrice Melissa Benoist è stata scelta per unirsi al cast vocale di Masters of the Universe: Revolution, il film in live-animation ispirato ai prodotti Mattel.

Secondo l’aggiornamento offerto da Slash Film, l’attrice nel film darà voce a Teela, e si unirà ai già confermati Chris Wood come He-Man, Mark Hamill come Skeletor, e William Shatner, il cui ruolo deve ancora essere annunciato. Come noto, Melissa Benoist si è fatta apprezzare di recente offrendo il proprio volto per la protagonista di Supergirl, la serie tv The CW.

MELISSA BENOIST SUL FILM

“Ho colto al volo l’opportunità di lavorare al fianco del mio amico Kevin Smith e di unirmi alla famiglia di ‘Revolution’ come un’altra eroina audace e senza paura. Non vedo l’ora di condividere la prossima evoluzione della storia di Teela con i fan”.

Masters of the Universe: Revolution è attualmente in via di sviluppo per Netflix, e vedrà come produttori esecutivi Fred Soulie, Rob David, Christopher Keenan, Ted Biaselli e Kevin Smith. Nessuna data di lancio è stata attualmente fissata dal colosso dello streaming.

Ricordiamo che Netflix ha acquisito da Sony Pictures i diritti di sfruttamento anche per un film in live-action che vedrà protagonista nei panni di He-Man l’attore Kyle Allen (West Side Story).