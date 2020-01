Mel Gibson e Danny Glover pronti a tornare per Arma Letale 5?

La saga Arma Letale potrebbe presto tornare al cinema con i suoi celebri interpreti, Mel Gibson e Danny Glover, a confermarlo una dichiarazione del produttore Dan Lin.

Approfittando di un'intervista con il The Hollywood Reporter, il famoso produttore Dan Lin ha parlato della possibilità di portare presto al cinema Arma Letale 5. Nel farlo, Lin ha confermato che Mel Gibson e Danny Glover sarebbero pronti a tornare nei loro celebri ruoli, così come Richard Donner in cabina di regia.

Le parole di Lin non vanno assolutamente prese come l'annuncio dell'inizio dello sviluppo attivo, ma è ovvio che non possono che accendere la passione dei fan, rimasti assolutamente delusi dallo scarso successo ottenuto dalla serie prequel.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.