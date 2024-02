May December: il trailer del film di Todd Haynes

Lucky Red presenta quest’oggi May December, il nuovo film diretto da Todd Haynes, la cui prima è stata durante lo scorso Festival di Cannes.

In arrivo il prossimo 21 marzo, May December si è mostrato quest’oggi al popolo della rete attraverso un primo intenso trailer che mette di fronte due icone della cinematografia mondiale quali Natalie Portman e Julianne Moore, entrambe vincitrici del Premio Oscar come Miglior Attrice. Il film, oltre ad avere numerosi riconoscimenti nel circuito dei premi cinematografici, concorrerà anche per l’Oscar 2024 alla Miglior Sceneggiatura Originale (qui tutte le nomination).

La Trama di May December: Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.

Nel cast diretto da Todd Haynes, con Natalie Portman e Julianne Moore, spicca anche il volto di Charles Melton che per la sua interpretazione ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e svariati riconoscimenti, tra cui quello di Miglior attore non protagonista dell’anno dal National Society of Film Critics.

May December sarà distribuito nelle sale italiane dal 21 marzo 2024.