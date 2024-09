John Cena sarà tra i protagonisti di Matchbox, il film Apple Original ispirato al celebre prodotto di casa Mattel.

Dopo aver vinto un’asta milionaria tra studios, e messo Sam Hargrave (Tyler Rake) in cabina di regia, la Apple ha portato a bordo del cast il volto inconfondibile di John Cena, a confermare la notizia è stato un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo il ruolo nel film. Il granitico attore è attualmente impegnato sul set della seconda stagione di Peacemaker, la serie tv ispirata ai fumetti DC Comics.

La sceneggiatura di Matchbox è stata affidata nelle mani di David Coggeshall, autore della commedia d’azione The Family Plan, e Jonathan Tropper, autore dell’action movie The Adam Project.

Matchbox e le note di produzione

Hargrave dirigerà il film da una sceneggiatura firmata in coppia da David Coggeshall e Jonathan Tropper, la cui trama è al momento tenuta in gran segreto. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno insieme a Robbie Brenner per Mattel Films. Il progetto sarà guidato da Aimee Rivera per Skydance ed Elizabeth Bassin e Andrew Scannell per Mattel Films. Nel cast al momento è confermato il solo John Cena.

Il marchio Matchbox è stato introdotto, come anticipato, nel 1953 dall’appassionato di modellismo Jack Odell come regalo per suo figlio. La particolarità delle macchinine di questo marchio è legata alle dimensioni, praticamente non più grandi di una scatola di fiammiferi. Oggi, in tutto il mondo, vengono vendute due auto Matchbox ogni secondo.

