Prime Video ha diffuso in rete il primo folle trailer di Brothers, la commedia d’azione con Josh Brolin e Peter Dinklage.

Nel film diretto da Max Barbakow (Palm Springs) due fratelli gemelli si ritrovano costretti a collaborare per mettere a segno l’ultimo colpo della loro bizzarra carriera criminale. Oltre ai due protagonisti, interpretati come anticipato da Josh Brolin (Avengers: Endgame) e Peter Dinklage (Game of Thrones), il cast stellare di Brothers include anche Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, M. Emmet Walsh e Jennifer Landon.

Ecco la trama ufficiale: Brothers racconta la storia di un criminale pentito (Brolin) il cui tentativo di rimettersi in carreggiata fallisce quando si riunisce al fratello gemello (Dinklage), che mette a dura prova la sua sanità mentale, in un viaggio attraverso il paese per il colpo della vita. Schivando proiettili, la legge e una madre autoritaria (Glenn Close) lungo la strada, devono ricucire il loro legame familiare reciso prima di finire per uccidersi a vicenda.

La sceneggiatura di Brothers è stata firmata da Macon Blair, da una storia firmata da Etan Cohen. Nel team della produzione ci sono anche Brolin, Dinklage, Andrew Lazar e David Ginsberg in collaborazione con Legendary Pictures.

Il lancio ufficiale del film su Prime Video è fissato per il 17 ottobre 2024.

Correlati