Marvel Studios e DC Films snobbano Comic-Con@Home 2021

Marvel Studios e DC Films saranno tra gli assenti di lusso alla prossima edizione del Comic Con di San Diego, per l’occasione ancora una volta denominata Comic-Con@Home.

La notizia era nell’aria, ma soltanto oggi è stata confermata dai diretti interessati: il Comic-Con@Home conterà le assenze importanti dei due catalizzatori principali dell’evento globale degli ultimi anni pre-pandemia, oltre che una serie pesante di restrizioni economiche.

Secondo Deadline, infatti, le difficoltà economiche incontrate dagli organizzatori del Comic Con hanno portato i grandi studios americani a snobbare l’evento, i quali hanno fatto, o faranno, di necessità virtù, piazzando le proprie presentazioni altrove. A tal proposito, va ricordato che i Marvel Studios hanno scelto l’Investor Day della Disney di dicembre 2020 per presentare la prossima Fase dell’MCU, mentre la DC Films ha oramai concentrato le proprie forze in vista della seconda edizione dell’evento virtuale noto come DC FanDome.

Segnalate le due pesantissime assenza, va sottolineato che gli organizzatori del Comic-Con@Home quest’anno hanno dimezzato la durata della convention virtuale, passando pertanto a soli tre giorni, anche perchè in novembre è previsto il Comic-Con Special Edition, evento in presenza che andrà in scena dal 26 al 28 novembre, e chissà che i Marvel Studios e i DC Films non abbiano già prenotato lì la loro presenza.