Marilyn ha gli occhi neri, il film con Stefano Accorsi e Miriam Leone chiude il Bifest 2021

Marilyn ha gli occhi neri, l’ultimo film diretto da Simone Godano con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone chiuderà il prossimo 2 ottobre il Bifest 2021.

Scritto da Giulia Steigerwalt, prodotto da Matteo Rovere per Groelandia con Rai Cinema, Marilyn ha gli occhi neri, uscirà nelle sale 14 ottobre, distribuito da 01 Distribution.

Marilyn ha gli occhi neri: sinossi ufficiale

Clara (Miriam Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira.Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

Di seguito, il trailer ufficiale del film: