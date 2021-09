Star Trek: Picard 2 come il quarto film della Serie Classica

Proprio così, la trama della seconda stagione di Star Trek: Picard ha preso spunto da Rotta verso la Terra, il film del 1986, quarto capitolo della saga cinematografica di Star Trek.

A confermare i sospetti dei fan più attenti, i quali avevano notato la similitudine delle due storyline attraverso una attenta visione del trailer di Picard 2, è lo showrunner Akiva Goldsman che, in una recente intervista su TrekMovie, a tal proposito ha dichiarato:

“Terry (NdR showrunner Terry Matalas) ha avuto l’idea per primo, portando con lui il viaggio nel tempo. Terry ha detto tipo ‘Hey, facciamo Star Trek IV: Rotta verso la Terra.’ E ci siamo buttati dentro.”

Rotta Verso la Terra infatti si basa sul viaggio del tempo. Kirk e compagni, dopo la distuzione totale dell’Enterprise, a bordo di uno sparviero Klingon, viaggiano indietro nel tempo sino al XX secolo, ciò al fine di catturare due balene da riportare in un futuro orfano di questi giganteschi animali, oggetto però di ricerca da parte di una minacciosa sonda aliena che tenta di contattare i cetacei oramai estintesi.

Noi di Universal Movie crediamo che la similitudine tra la seconda stagione di Star Trek: Picard e il film diretto da Leonard Nimoi sia riferita al solo viaggio nel tempo, strumento ultimo per cercare di correggere gli errori del passato. Certamente non vedremo l’equipaggio della Sirena andare a caccia di Balene.

STAR TREK: PICARD

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Negli USA la seconda stagione sarà trasmessa, entro febbraio 2022, dalla nuova piattaforma streaming Paramount+, mentre in Italia sarà sempre distribuita da Amazon Prime Video.